Российские войска освободили село Новожеланное и город Константиновка в ДНР

Минобороны: Новожеланное и Константиновка в ДНР перешли под контроль России

Фото: РИА «Новости»

Действующие в зоне специальной военной операции российские военные освободили село Новожеланное и город Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Освобождение села Новожеланное стало заслугой группировки российских войск «Центр». В Константиновку вошли подразделения «Южной» группировки войск.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланное Донецкой Народной Республики», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что войска «Центра» успешно поразили семь механизированных, две егерских, воздушно-десантную и штурмовую бригаду ВСУ, а также две бригады территориальной обороны и штурмовиков из национальной полиции Украины, объединившихся в группировку «Лють».

Потери противника на этом участке составили до 3720 боевиков. Также ВСУ лишились 14 боевых бронированных машин, двух бронетранспортеров М113, 38 автомобилей, а также боевой машины РСЗО «Град» и 42 орудий полевой артиллерии.

При освобождении Константиновки Южная группировка войск ударила по трем механизированным, двух мотопехотным, двух пехотным, аэромобильной и четырем штурмовым бригадам ВСУ, а также по двум бригадам территориальной обороны.

В ходе боевых действий противник потерял 4840 личного состава, танки Abrams и Leopard, четыре боевые бронированные машины, 60 автомобилей и 57 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной борьбы и 16 полевых складов боеприпасов.

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dpa

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