Семьи бойцов СВО из Химок побывали на экскурсии в Ново-Иерусалимском монастыре

12 октября семьи участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий из Химок отправились на экскурсию в Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в Истре. Поездка стала частью системной программы духовной и психологической поддержки ветеранов СВО.

Гости познакомились с территорией обители, узнали о ее прошлом и увидели уникальную архитектуру. Центром внимания стал Воскресенский собор, построенный по образу храма Гроба Господня в Иерусалиме. Участникам также рассказали о судьбе и замыслах патриарха Никона — основателя монастыря.

Продолжением экскурсии стал визит в музей «Новый Иерусалим». Там участники узнали об истории Русской Палестины и познакомились с ее главными святынями.

«Для нас важно, чтобы семьи наших защитников чувствовали заботу и внимание, знали, что рядом есть люди, готовые поддержать и помочь. Стараемся окружать их теплом, создавать возможности для совместного отдыха и наполнять будни приятными событиями», — поделилась глава городского округа Химки Инна Федотова.

Для многих участников поездка стала поводом ненадолго отвлечься, провести время вместе и еще раз ощутить, что о них помнят и искренне переживают.