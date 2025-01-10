ВС России нанесли 28 ударов по военной инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России за неделю нанесли 28 ударов по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным министерства, 28 групповых ударов российские военные нанесли высокоточным оружием и БПЛА с 4 по 10 января.

«Поражены инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — рассказали в Минобороны.

За прошедшую неделю ВСУ потеряли более 2835 военных и 30 танков в зоне действий группировки «Север». На линии боевого соприкосновения сдался в плен 91 украинский военнослужащий. Минобороны также доложило, что российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили вражеский самолёт МиГ-29.