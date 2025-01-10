Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили вражеский самолёт МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — отметили в оборонном ведомстве.

С помощью систем противовоздушной обороны за неделю военные сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS, выпущенных в США, пять управляемых авиабомб Hammer, 41 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 689 дронов.

За неделю на линии фронта 91 солдат украинской армии сложил оружие и сдался в плен.

Также ВС России нанесли 28 ударов по военной инфраструктуре Украины. Под огнем оказались военные аэродромы, склады с вооружением, цеха по сборке и места хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских военных формирований и иностранных наемников.

В зоне действий группировки «Север» ВСУ потеряли более 2835 военных и 30 танков. Кроме того, российские бойцы уничтожили 117 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии противника.