В зоне ответственности группировки войск «Север» за неделю ВСУ потеряли свыше 2835 живой силы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным министерства, на Харьковском направлении российские войска нанесли поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад противника и двух бригад теробороны.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск „Север“ потери противника составили свыше 2835 военнослужащих, 30 танков и 122 боевые бронированные машины», — сообщили в ведомстве.

Также российские военные уничтожили 117 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии.

Ранее Минобороны сообщило, что в ходе боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 190 человек личного состава за сутки. Подразделения «Север» атаковали противника в районах Викторовки, Александрии, Дарьино, Казачьей Локни, Зазулевки, Лебедевки, Куриловки, Леонидово, Николаево-Дарьино, Малой Локни, Свердликово, Новой Сорочины и Черкасского Поречного.