С 4 по 10 января на линии боевого соприкосновения сдался в плен 91 украинский военнослужащий. Об этом сообщило Министерство обороны в еженедельной сводке .

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Были и другие успехи. В частности, группировки войск освободили три населенных пункта, в том числе город Курахово, российская армия нанесла 28 групповых ударов беспилотниками и высокоточным оружием по военной инфраструктуре противника, а ВСУ понесли большие потери в личном составе и технике.

О взятии в плен украинских военных Минобороны сообщало 8 января. Тогда западнее Курахова сложили оружие 18 солдат и офицеров ВСУ. Кроме того, группировка войск «Юг» в том районе уничтожили танк, БМП, американский бронетранспортер, семь пикапов, две артиллерийские установки и склад с боеприпасами.