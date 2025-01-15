Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по расположению ВСУ в Харькове

По расположению ВСУ на пожарном полигоне в Харькове нанесли удар. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В Залютино прилетело по располаге на территории пожарного полигона. Там еще остались целыми и нетронутыми гараж, полный машин, склад с чем-то таким, что разгружали погрузчиками», — уточнил подпольщик.

Он уточнил, что на складе хранилось нечто в зеленых ящиках, длина которых достигала 1,5 метра.

Сергей Лебедев 11 января рассказал об ударе по Кривому Рогу в направлении микрорайона 95-й квартал, где когда-то жил президент Украины Владимир Зеленский.

В начале января подполье заявило об атаке на район старого аэропорта в Чернигове. Прилетевшие снаряды спровоцировали четыре мощных взрыва. Недалеко от города находилось большое скопление сил и техники ВСУ.