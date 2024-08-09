ВС России ликвидировали четырех высокопоставленных генералов ВСУ

Российские бойцы нанесли удар по ключевому командному пункту ВСУ на Харьковском направлении. Как сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры, в штабе могли находиться четыре высокопоставленных офицера Генштаба и Нацгвардии Украины.

«Ночной удар был нанесен по главному украинскому командному пункту ПВО и обороны Харькова, который находится в Малиновке», — рассказал собеседник агентства.

Фактически эти генералы были штабом так называемой операции «Суджа». Об уничтожении офицеров также сообщал Telegram-канал «Изнанка». Фамилии погибших: Драпатый, Гнатов и Горбатюк.

Всего российские бойцы уничтожили более 20 украинских военных, 14 получили ранения.

ВСУ напали на Курскую область 6 августа, бои с противником возле границы продолжаются до сих пор. В регионе ввели ЧС федерального характера. Жителей приграничья эвакуировали, в Подмосковье открыли сбор гумпомощи для пострадавших.

В Суджанском районе российская сторона наращивает силы. Ранее Минобороны показало кадры с прибывающей военной техникой.