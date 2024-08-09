Правительство объяснило введение в Курской области ЧС федерального характера

Правительство: устранение ЧС в Курской области профинансируют из федбюджета

ЧС в Курской области наделили статусом федерального характера, поэтому устранение ее последствий будут финансировать не из регионального, а из федерального бюджета. Об этом сообщил «Интерфакс» .

Пресс-служба правительства подтвердила, что федеральные органы исполнительной власти получили основания для внесения предложений по компенсациям региону. Их будут вносить в правительство по мере проработки.

ЧС федерального характера в Курской области объявили 9 августа. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сообщили «Известия».

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов назвал обстановку в регионе сложной. В Курске в связи с ЧС организовали гуманитарный склад, куда отвезли продукты длительного хранения.