ВС России атаковали беспилотниками два сухогруза в николаевском порту

Российские войска поразили с помощью реактивных беспилотников «Герань-4 Сикер» два украинских сухогруза в николаевском порту. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны России сообщило РИА «Новости» .

По судам ударили в момент, когда с борта транспортировали грузы военного назначения в Николаеве.

В этот же день ВС России атаковали судно типа «балкер» в северо-западной акватории Черного моря. Корабль доставлял военные грузы. Также в порту «Николаев» удару подверглось килекторное судно, используемое для подводных грузовых работ.

Войска 27 июля также поразили высокоточным оружием и беспилотниками порты Одессы и Черноморска.

Ранее МИД России объяснил, что военные били исключительно по портовой инфраструктуре и кораблям с военными грузами. Атаки стали ответом Украине на нападения на мирные торговые суда.