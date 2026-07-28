В МИД России объяснили удары по судам в Черном море

МИД России: ВС России били по судам с военными грузами после атак Киева

Вооруженные силы России наносили удары исключительно по судам с военными грузами и портовой инфраструктуре в рамках ответа на атаки Киева на мирные торговые суда. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД России.

«В настоящее время, на фоне неоднократных террористических атак Украины на мирные торговые суда, Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары по судам с военными грузами и соответствующей портовой инфраструктуре», — отметили в министерстве.

В ведомстве также выразили сожаления в связи с гибелью индийских моряков на торговом судне. Ранее МИД Индии вызвал временного поверенного в делах России после сообщения о погибших.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 июля выразил соболезнования главе МИД Индии Субраманьяму Джайшанкару во время встречи на полях совещания министров иностранных дел стран АСЕАН в Маниле.

В МИД России напомнили, что после прекращения зерновой сделки в 2023 году Минобороны предупредило об опасности навигации в северо-западной части Черного моря.