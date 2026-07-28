ВС России поразили килекторное судно в украинском порту «Николаев»
Утром 28 июля ВС России продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Ударными беспилотниками в северо-западной акватории Черного моря поразить удалось судно типа «балкер», которое осуществляло доставку военных грузов.
Также в порту «Николаев» российские военные поразили килекторное судно (вспомогательное судно для подводных грузовых работ. — Прим. ред.).
Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по резервуарам с топливом для ВСУ в портах Украины. В зону поражения попал и перевалочный комплекс разгрузки.