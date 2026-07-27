Российские войска поразили резервуары с топливом для ВСУ в портах Украины

Минобороны сообщило об ударах по портам Одессы, Черноморска и Николаева

Удары высокоточным оружием и беспилотниками нанесли российские войска по украинским портам и морским судам, перевозившим военные грузы для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в зону поражения попали перевалочный комплекс разгрузки и хранения горючих материалов и резервуары с топливом для военной техники украинских боевиков в портах Одессы и Черноморска.

Кроме того, удар уничтожил сухогруз, доставивший в порт Николаева грузы военного назначения.

В пресс-службе подчеркнули, что продолжат поражать украинские порты и морские суда, которые задействованы в работе на обеспечение боевиков.

Утром в понедельник, 27 июля, Минобороны сообщило, что в ходе ночного удара по порту Николаева беспилотники поразили два судна, доставившие военные грузы украинским боевикам.