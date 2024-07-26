Российские войска занимают дорогу между Сватовом и Купянском. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его процитировало РИА «Новости» .

ВС России взяли под свой контроль несколько населенных пунктов вдоль дороги. Ганчев указал, что администрация по мере продвижения наших войск будет изучать ситуацию в освобожденных местах. Он пообещал, что российская сторона окажет гражданскому населению поддержку, в том числе поможет эвакуироваться в случае необходимости.

Глава администрации добавил, что военные медленно, но верно продвигаются к Купянску.

Ранее ВСУ оказались в тактическом окружении в Донецкой Народной Республике, сообщил сайт kp.ru. Бывший заместитель командира батальона «Азов»* Игорь Мосийчук рассказал, что под селом Прогресс погибло почти все командование рот. Он отметил, что бригадные генералы предпочитают не обращать внимание на мнение солдат о критической ситуации.