Военные начали освобождать ключевую дорогу между Купянском и Сватовом
Глава администрации Ганчев: ВС России заняли села вдоль трасы Купянск — Сватово
Российские войска занимают дорогу между Сватовом и Купянском. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, его процитировало РИА «Новости».
ВС России взяли под свой контроль несколько населенных пунктов вдоль дороги. Ганчев указал, что администрация по мере продвижения наших войск будет изучать ситуацию в освобожденных местах. Он пообещал, что российская сторона окажет гражданскому населению поддержку, в том числе поможет эвакуироваться в случае необходимости.
Глава администрации добавил, что военные медленно, но верно продвигаются к Купянску.
Ранее ВСУ оказались в тактическом окружении в Донецкой Народной Республике, сообщил сайт kp.ru. Бывший заместитель командира батальона «Азов»* Игорь Мосийчук рассказал, что под селом Прогресс погибло почти все командование рот. Он отметил, что бригадные генералы предпочитают не обращать внимание на мнение солдат о критической ситуации.
* Запрещенная в России террористическая организация