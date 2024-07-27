ВС России взяли под контроль населенный пункт Лозоватское

МО: российские бойцы освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Под контроль село взяли подразделения группировки войск «Центр». Военные отразили три контратаки со стороны Украины. Противник лишился до 425 солдат.

В министерстве также сообщили, что группировка «Север» нанесла поражение украинским боевикам в Харьковской области, ВСУ потеряли до 165 военных. Подразделения «Южной» группировки заняли более выгодные рубежи в зоне спецоперации и ликвидировали около 540 военных ВСУ.

Ранее российские войска с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» атаковали объекты бронетанкового завода в Харькове. Кроме того, ВС России ликвидировали два цеха, где украинские военные ремонтировали боевые машины.

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