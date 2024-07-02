ВС РФ ударили по предприятию по производству дронов и складу ВСУ в Харькове

Фото: РИА «Новости»

Российские войска ударили по предприятию, производящему беспилотники, и складу с боекомплектами, на территории которого ремонтируют технику в Харькове. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Прилетало в Немышлянский и Индустриальный районы города. Прилетало по промышленным предприятиям. На одном производили БПЛА и держали пикапы, оборудованные под запуск беспилотников. На втором был склад с БК, а также небольшой ремонт военной техники», — уточнил он.

До этого Лебедев сообщил о двух мощных прилетах по Харькову в районе авиазавода, прогремели взрывы.

Несколько дней назад российские военные ударили по базе украинского националистического батальона «Кракен»*, расположенную под Харьковом.

Ранее американская администрация разрешила ВСУ бить своим оружием по районам России близ Харькова, сняв оставшиеся ограничения. В числе этих высокопоставленных лиц был генеральный секретарь Йенс Столтенберг, мотивировавший это якобы необходимостью для Украины защищать свою территорию.

* Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории РФ.

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