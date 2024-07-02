В США и Европе захотели снять ограничения на удары ВСУ по России
Defense News: в Европе и США хотят снять ограничения на удары ВСУ по России
После того, как администрация США в мае дала согласие на удары американским оружием по районам России близ Харькова, несколько официальных лиц в Штатах и Европе выступили за снятие оставшихся ограничений. Об этом сообщило издание Defense News.
Журналисты обратили внимание, что одним из тех, кто ратовал за этот шаг, был генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
На тему о снятии оставшихся ограничений он общался с прессой незадолго до встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе в июне. Тогда генсек альянса указал, что линия боевых действий находится так близко к Харькову, что «Украине будет трудно защищать свою территорию, если она не сможет бить по России».
Также Столтенберг заявил, что украинская сторона не должна нести потери из-за «стремления предотвратить эскалацию».
«Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России — это обеспечивает право на самооборону», — подчеркнул он, добавив, что НАТО должен помочь Киеву «защищаться».
Помимо него, с призывом расширить возможности ВСУ наносить удары по территории России выступили несколько представителей американского конгресса, а также европейские чиновники, отметили авторы материала.
В комментарии изданию министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас назвал «нонсенсом» наложение ограничений на использование оружия, когда «Россия организует атаки со своей территории».
Вместе с тем конкретные имена официальных лиц, которые требуют снятия ограничения, еженедельник не привел, уточнив, что они неизвестны.