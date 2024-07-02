В США и Европе захотели снять ограничения на удары ВСУ по России

Defense News: в Европе и США хотят снять ограничения на удары ВСУ по России

После того, как администрация США в мае дала согласие на удары американским оружием по районам России близ Харькова, несколько официальных лиц в Штатах и Европе выступили за снятие оставшихся ограничений. Об этом сообщило издание Defense News .

Журналисты обратили внимание, что одним из тех, кто ратовал за этот шаг, был генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На тему о снятии оставшихся ограничений он общался с прессой незадолго до встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе в июне. Тогда генсек альянса указал, что линия боевых действий находится так близко к Харькову, что «Украине будет трудно защищать свою территорию, если она не сможет бить по России».

Также Столтенберг заявил, что украинская сторона не должна нести потери из-за «стремления предотвратить эскалацию».

«Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России — это обеспечивает право на самооборону», — подчеркнул он, добавив, что НАТО должен помочь Киеву «защищаться».

Помимо него, с призывом расширить возможности ВСУ наносить удары по территории России выступили несколько представителей американского конгресса, а также европейские чиновники, отметили авторы материала.

В комментарии изданию министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас назвал «нонсенсом» наложение ограничений на использование оружия, когда «Россия организует атаки со своей территории».

Вместе с тем конкретные имена официальных лиц, которые требуют снятия ограничения, еженедельник не привел, уточнив, что они неизвестны.