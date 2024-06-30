РИА «Новости»: ВС России нанесли удар по базе «Кракена» под Харьковом

Под Харьковом российские бойцы ударили по базе украинского нацбатальона «Кракен»*. Представители подполья предоставили журналистам РИА «Новости» соответствующее фото.

На кадрах видны последствия удара. В частности, на снимке запечатлен поднимающийся вверх густой черный дым.

На днях координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по административному зданию рядом с Купянском под Харьковом. Российские военные уничтожили почти роту украинских боевиков.

Ранее в Харькове раздались два мощных взрыва в районе авиазавода. До этого украинские солдаты пригнали в город тяжелую артиллерию.

* Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории РФ.