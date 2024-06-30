Базу украинского нацбатальона «Кракен» атаковали в пригороде Харькова

Под Харьковом российские бойцы ударили по базе украинского нацбатальона «Кракен»*. Представители подполья предоставили журналистам РИА «Новости» соответствующее фото.
На кадрах видны последствия удара. В частности, на снимке запечатлен поднимающийся вверх густой черный дым.
На днях координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по административному зданию рядом с Купянском под Харьковом. Российские военные уничтожили почти роту украинских боевиков.
Ранее в Харькове раздались два мощных взрыва в районе авиазавода. До этого украинские солдаты пригнали в город тяжелую артиллерию.
* Нацбатальон «Кракен» признан террористическим и запрещен на территории РФ.
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