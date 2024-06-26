Взрывы в районе авиазавода прогремели в Харькове

Подпольщик Лебедев: в Харькове прозвучали взрывы в районе авиазавода

В Харькове на Украине случились взрывы в районе авиазавода. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости» .

«Два мощных „прилета“ по Харькову в районе авиазавода», — заявил он.

Лебедев отметил, что ВСУ разместили в черте города тяжелую артиллерию. Также сегодня приостановили работу коммерческие офисы в северной части Харькова и закрыли отделения банков. Все наличные оттуда увезли.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные начали чаще использовать западное оружие и артиллерию в Харьковской области. Это заметили в ходе контрбатарейной борьбы.

Еще Марочко сказал, что ВСУ хаотично минируют территорию. Из-за этого от их бомб могут пострадать мирные жители.