Российские войска, освободившие населенный пункт Нелеповка в ДНР, создают огневой мешок для группировки ВСУ между этим селом и Часовым Яром. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, взятие под контроль Нелеповки является серьезным успехом российских войск, которые стремятся к освобождению Константиновки.

«Также сейчас сформирован полноценный огневой мешок между Часовым Яром и данным населенным пунктом, в котором могут оказаться украинские боевики, которые находятся на данном направлении», — добавил Марочко.

Подразделения Южной группировки войск освободили Нелеповку от украинских боевиков 28 августа.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что бойцы ВС РФ приступили к окружению Купянска.