Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Нелеповка в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится у правого берега Клебан-Быкского водохранилища, к юго-востоку от Константиновки.

За сутки подразделения группировки нанесли поражение шести механизированным, аэромобильной, горно-штурмовой и штурмовой бригадам ВСУ. Потери противника составили до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что пять тысяч украинских военных рискуют попасть в окружение в районе Северска.