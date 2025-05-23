Группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Радьковка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится на правом берегу реки Оскол к северо-западу от Купянска.

За прошедшую неделю войска группировки нанесли поражение трем механизированным, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригадам ВСУ, бригаде теробороны и двум бригадам Нацгвардии.

Противник на этом участке фронта потерял свыше 1585 военнослужащих, три танка, 13 боевых бронемашин, 65 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ и 15 складов боеприпасов.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ перенаправили сотни боевиков в село Липцы, находящееся к северо-востоку от Харькова.