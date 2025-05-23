Марочко: ВСУ направили более 300 солдат в Липцы Харьковской области

Сотни украинских боевиков направили в село Липцы в Харьковской области. Об этом в разговоре с ТАСС заявил подполковник ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко.

«В населенный пункт Липцы и его окрестности прибыли свежие силы вооруженных формирований Украины», — рассказал он.

По данным военного эксперта, на территорию района приехали более 300 военных ВСУ, порядка 20 единиц автомобильной техники и свыше 30 единиц бронетехники. Кроме того, в селе разместили три батареи артиллерийских орудий и несколько отдельных взводов беспилотников.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Оскол на Купянском направлении. Помимо этого, бойцы ВС России отбили часть леса у украинских боевиков и зачистили участок железной дороги протяженностью 500 метров.