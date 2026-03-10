«Врет он». Бабушка помогла ВС России задержать диверсанта ВСУ в 2022 году
Бойцы ВС России поймали диверсанта ВСУ под Киевом благодаря украинской бабушке
Российские военные выявили диверсанта ВСУ под Киевом в феврале 2022 года благодаря украинской пенсионерке. Об этом РИА «Новости» рассказал ветеран СВО, участник операции в Гостомеле, оператор-испытатель БПЛА «Овод» с позывным Челентано.
По его словам, украинские диверсанты много раз переходили через реку Ирпень, а затем сбрасывали военную форму и уходили в тылы. Однажды российские военные задержали такого человека на улице. Только он заявил, что якобы местный житель, живущий в таком-то доме на такой-то улице.
«И там мирные жители скопились, бабуля выходит и говорит: „Врет он!“. Да, бабуля говорит: „Он там не живет!“» — рассказал Челентано.
Ранее бойцы ВС России уничтожили разведчиков ВСУ на берегу реки Оскол, планирующих в гражданской одежде пробраться в Купянск.
В конце февраля сотрудники ФСБ по ДНР ликвидировали семь украинских террористов на окраинах Димитрова, когда те пытались обойти российские штурмовые группы с целью нанесения по ним удара с тыла.