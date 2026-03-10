Российские военные выявили диверсанта ВСУ под Киевом в феврале 2022 года благодаря украинской пенсионерке. Об этом РИА «Новости» рассказал ветеран СВО, участник операции в Гостомеле, оператор-испытатель БПЛА «Овод» с позывным Челентано.

По его словам, украинские диверсанты много раз переходили через реку Ирпень, а затем сбрасывали военную форму и уходили в тылы. Однажды российские военные задержали такого человека на улице. Только он заявил, что якобы местный житель, живущий в таком-то доме на такой-то улице.

«И там мирные жители скопились, бабуля выходит и говорит: „Врет он!“. Да, бабуля говорит: „Он там не живет!“» — рассказал Челентано.

Ранее бойцы ВС России уничтожили разведчиков ВСУ на берегу реки Оскол, планирующих в гражданской одежде пробраться в Купянск.

В конце февраля сотрудники ФСБ по ДНР ликвидировали семь украинских террористов на окраинах Димитрова, когда те пытались обойти российские штурмовые группы с целью нанесения по ним удара с тыла.