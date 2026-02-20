Сотрудники антитеррористического подразделения «Горыныч» УФСБ России по Донецкой Народной Республике уничтожили группу украинских диверсантов на окраинах Димитрова. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по ДНР.

В ведомстве отметили, что бойцы ФСБ выследили семь украинских террористов, которые пытались обойти российские штурмовые группы и нанести по ним удар с тыла. В итоге диверсантов ликвидировали.

Ранее российские войска уничтожили с помощью дронов две группы украинских диверсантов под Купянском. Всего ликвидировали восемь боевиков, противники имели при себе оружие стран НАТО.

Российские операторы дронов заметили диверсантов, когда они подходили к позициям ВС России рядом с Куриловкой. В итоге военные ударили по первой группе, а потом точечно поразили остальных боевиков ВСУ.