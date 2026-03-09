Переодетых диверсантов ВСУ уничтожили под Купянском

Российские военные выявили и ликвидировали разведчиков ВСУ, которые переоделись в гражданскую одежду и планировали тайно пробраться в город. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер» .

Разведчики спрятали основное оружие в схроне и шли по берегу реки Оскол. Однако боевики выдали себя, когда один из них не справился с нервами и начал стрелять по пролетавшему мимо дрону-разведчику.

Беспилотник остался цел и отправился за подкреплением. В результате диверсантов ВСУ ликвидировали.

Ранее в Купянске нашли насмерть замерзших наемников ВСУ из Бразилии. Перед смертью они отчаянно пытались согреться и жгли униформу сослуживцев, но это не помогло. Никаких припасов у солдат не обнаружили.

В феврале стало известно, что украинские военнослужащие дезертировали с позиций на Купянском направлении из-за проблем со снабжением и общего безразличия командиров к их судьбе.