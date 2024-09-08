Время пришло. Шольц заговорил про окончание конфликта на Украине

В конфликте на Украине настал момент для мирных переговоров. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу ZDF .

«Я считаю, что сейчас тот момент, когда нам также необходимо обсудить, как мы можем выйти из этой ситуации и достичь мира», — подчеркнул он.

Шольц также выступил за участие России во втором «Саммите мира». Об этом он уже договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнув, что у них хорошие отношение.

Ранее сам Зеленский заявил, что хочет участия России во втором саммите по Украине. Он признал, что без российской стороны закончить конфликт дипломатически очень сложно. Президент обратился за помощью к западным покровителям. При этом во Франции Зеленскому предрекли двойную политическую катастрофу.