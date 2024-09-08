Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации, столкнувшись с двойной политической катастрофой из-за внутренних проблем и провала на фронте. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю! Провал атаки на Россию и массированное наступление России в Донбассе», — написал он.
Филиппо также призвал к немедленному прекращению боевых действий и началу мирных переговоров.
Ранее газета Washington Post сообщила, что западные страны не планируют снимать ограничения для украинской армии на удары по территории России, несмотря на просьбу Зеленского. Издание отметило, что обращение украинского лидера продемонстрировало «политический тупик» на фоне ухудшения положения ВСУ и продвижения ВС РФ.
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