Зеленский захотел видеть Россию на «мирном» саммите

Зеленский заявил, что хочет участия России во втором саммите по Украине

На втором «мирном» саммите по украинскому вопросу должны присутствовать представители России, заявил в интервью телеканалу NBC News Владимир Зеленский. Он признался, что без этого завершить конфликт «дипломатическими способами» будет сложно.

Видеозапись интервью опубликовали в YouTube-канале Зеленского. Он высказался о проведении второго саммита, посвященного «урегулированию» кризиса.

«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить [этот конфликт] дипломатически очень сложно», — заявил Зеленский.

Он не стал уточнять, где может состояться мероприятие.

Высказался Зеленский и о «плане победы», включающий нападение на Курскую область. По его словам, он готов передать этот документ президенту США Джо Байдену.