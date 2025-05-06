Временные ограничения ввели в аэропортах Внуково и Домодедово

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения начали действовать в 18:19 по московскому времени.

Прием и выпуск самолетов также приостановил аэропорт Жуковский. За последние два часа ограничения также затронули воздушные гавани Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника, летевших в сторону российской столицы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на местах падения обломков дронов работают экстренные службы.



Это уже второе ограничение работы аэропортов столичного авиаузла за минувшие сутки. Московские воздушные гавани прекратили прием и отправку рейсов в ночь на вторник, 6 мая, и вернулись к работе только утром.