Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны отразили атаку еще двух беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале .

Он добавил, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

То, что осталось от одного из беспилотников, нашли на парковке на Электростальском шоссе в Ногинске. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Жуковский. За прошедшие два часа ограничения также коснулись воздушных гаваней Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля.

Ночью силы ПВО уже сбили 19 беспилотников в столичном регионе. Обломки одного из них врезались в многоэтажный жилой дом на Каширском шоссе, выбив окна во многих квартирах.