Росавиация ввела ограничения на работу пятого аэропорта

Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Жуковский

Фото: РИА «Новости»

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Жуковский. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также ввели в аэропорту Жуковский», — написал он.

Также ранее Росавиация ограничила работу аэропортов в Ярославле, Тамбове, Калуге и Нижнем Новгороде.

Ночью 6 мая во всех столичных аэропортах вводили ограничения на полеты в связи с угрозой атаки беспилотников.

В ночь на 6 мая средства противовоздушной обороны отразили атак 105 украинских беспилотников, в том числе 19 — над Московским регионом. Ночью 6 мая во всех столичных аэропортах вводили ограничения на полеты.

Вечером во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО перехватили еще два ударных беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.

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