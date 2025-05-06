Во всех московских аэропортах сняли ограничения на полеты

В аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«В аэропортах Домодедово и Жуковский в 05:03 по московскому времени сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — заявил он.

В 03:39 отменили запрет в авиагаванях Шереметьево и Внуково.

Кореняко отметил, что в период действия ограничений на запасные аэродромы улетели 34 самолета, которые выполняли рейсы в московские аэропорты. По словам пресс-секретаря, воздушные экипажи, сотрудники авиагавани и диспетчеры сделали все возможное для обеспечения безопасности полетов. Это для них приоритет.

Сегодня ночью силы ПВО отразили атаку 19 украинских дронов, летевших на Москву. По словам московского мэра Сергея Собянина, на месте падения БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.