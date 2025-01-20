Российские военные освободили два населенных пункта: Новоегоровку в ЛНР и Шевченко в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных боевых действий освободили населенный пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики», — отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад в районах Ивановки, Ямполя и Северска. Были уничтожены до 400 военнослужащих противника, а также боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортер М113, три боевые бронированные машины и пять орудий полевой артиллерии. Также российские бойцы ликвидировали полевой склад боеприпасов.

Населенный пункт Шевченко освободили подразделения группировки войск «Центр». ВСУ потеряли до 545 человек, а также лишились двух бронетранспортеров М113, произведенных в США, трех автомобилей и 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Ранее российские военные освободили Воздвиженку в ДНР. Бойцы нанесли удары по девяти бригадам ВСУ, которые дислоцировались в десяти населенных пунктах республики. В результате противник потерял более 530 военных и два американских бронетранспортера М113.