Группировка российских войск «Центр» освободила населенный пункт Волково в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Российские военные продолжили двигаться вглубь обороны Вооруженных сил Украины на территории ДНР и нанесли поражение личному составу и технике четырех механизированных и мотопехотной бригад, бригады национальной гвардии, двух бригад территориальной обороны противника.

ВСУ потеряли до 580 солдат, семь боевых бронированных машин, среди которых бронетранспортер VAB французского производства, девять артиллерийских орудий, а также шесть автомобилей.

Накануне Вооруженные силы России освободили в ЛНР населенный пункт Новоегоровка, а в ДНР — Шевченко. Это удалось сделать подразделениям группировки войск «Запад».