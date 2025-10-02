Российский боец отрезал себе ногу после подрыва на мине, чтобы спастись

Военврач Кетанов: боец спас себе жизнь самостоятельно отрезав поврежденную ногу

Фото: РИА «Новости»

Российский военнослужащий спас себе жизнь, самостоятельно ампутировав поврежденную ступню после подрыва на мине во время боевых действий. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-анестезиолог медицинской службы спецназа «Ахмат» с позывным Кетанов.

По словам медика, боец получил тяжелое ранение, когда наступил на мину или получил осколочное поражение. Ступня сохраняла связь с ногой только через мягкие ткани и мешала эвакуации.

«Он несколько часов пробирался сам и попросил скинуть ему нож с беспилотника», — сообщил Кетанов.

Военнослужащий самостоятельно отрезал поврежденную ступню, что позволило ему продолжить движение.

Врач подчеркнул, что именно это решение спасло жизнь бойцу. Медик назвал пациента героем за мужество и хладнокровие.

«Он приехал к нам и достаточно спокойно об этом рассказал», — отметил Кетанов.

В госпитале бойцу провели необходимую операцию и сформировали культю.

Сейчас военнослужащий проходит необходимое лечение и реабилитацию. Врач уверен, что современное протезирование позволит пациенту вернуться к полноценной жизни.

Ранее российский боец Никита Суровцев, получив ранение, продолжил штурмовать здание в зоне СВО до прибытия основных сил.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте