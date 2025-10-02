Российский боец отрезал себе ногу после подрыва на мине, чтобы спастись

Военврач Кетанов: боец спас себе жизнь самостоятельно отрезав поврежденную ногу

Российский военнослужащий спас себе жизнь, самостоятельно ампутировав поврежденную ступню после подрыва на мине во время боевых действий. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-анестезиолог медицинской службы спецназа «Ахмат» с позывным Кетанов.

По словам медика, боец получил тяжелое ранение, когда наступил на мину или получил осколочное поражение. Ступня сохраняла связь с ногой только через мягкие ткани и мешала эвакуации.

«Он несколько часов пробирался сам и попросил скинуть ему нож с беспилотника», — сообщил Кетанов.

Военнослужащий самостоятельно отрезал поврежденную ступню, что позволило ему продолжить движение.

Врач подчеркнул, что именно это решение спасло жизнь бойцу. Медик назвал пациента героем за мужество и хладнокровие.

«Он приехал к нам и достаточно спокойно об этом рассказал», — отметил Кетанов.

В госпитале бойцу провели необходимую операцию и сформировали культю.

Сейчас военнослужащий проходит необходимое лечение и реабилитацию. Врач уверен, что современное протезирование позволит пациенту вернуться к полноценной жизни.

