«Возвращаюсь домой к матери». Освобожденные из плена бойцы ВС РФ прилетели в Москву

«Известия»: борт с освобожденными из украинского плена бойцами прибыл в Москву

В Москве приземлился самолет с освобожденными из украинского плена российскими бойцами. Военных привезли из Белоруссии, сообщили «Известия» .

По данным издания, военные уже получили психологическую и медицинскую помощь, а также связались со своим близкими.

У трапа самолета бойцов встречала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что военные очень мужественно перенесли переезд.

«Сегодня самое главное, что они дома, в России, что сегодня им будет оказана необходимая помощь. <…> Мы гордимся ими. Это наши герои», — сказала омбудсмен.

Авторы статьи уточнили, что военнослужащим вручили российские триколоры на память о том, что они рисковали жизнью за будущее страны.

«Радость. Возвращаюсь домой к матери. Целый, невредимый», — рассказал один из военных.

Ранее Москалькова заявляла, что российские власти продолжат работать над вызволением плененных бойцов. Вернувшиеся солдаты будут проходить курс реабилитации.