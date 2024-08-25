«Возвращаюсь домой к матери». Освобожденные из плена бойцы ВС РФ прилетели в Москву
«Известия»: борт с освобожденными из украинского плена бойцами прибыл в Москву
В Москве приземлился самолет с освобожденными из украинского плена российскими бойцами. Военных привезли из Белоруссии, сообщили «Известия».
По данным издания, военные уже получили психологическую и медицинскую помощь, а также связались со своим близкими.
У трапа самолета бойцов встречала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она отметила, что военные очень мужественно перенесли переезд.
«Сегодня самое главное, что они дома, в России, что сегодня им будет оказана необходимая помощь. <…> Мы гордимся ими. Это наши герои», — сказала омбудсмен.
Авторы статьи уточнили, что военнослужащим вручили российские триколоры на память о том, что они рисковали жизнью за будущее страны.
«Радость. Возвращаюсь домой к матери. Целый, невредимый», — рассказал один из военных.
Ранее Москалькова заявляла, что российские власти продолжат работать над вызволением плененных бойцов. Вернувшиеся солдаты будут проходить курс реабилитации.