Москалькова продолжит работу по возвращению российских военнопленных

Российская сторона и дальше будет работать над вызволением плененных военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Она поздравила родственников и близких бойцов, которые вернулись в Россию. Омбудсмен добавила, что вернувшиеся из плена военнослужащие в ближайшее время пройдут курс реабилитации. Москалькова также поблагодарила президента Владимира Путина, офицеров и спецслужбы за проделанную работу.

Ранее Минобороны опубликовало кадры с российскими пленными, которые вернулись на родину.

Российская сторона 24 августа обменяла 115 солдат, которых захватили ВСУ в Курской области. Бойцов доставили в Белоруссию, а потом перевезли в Россию.

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