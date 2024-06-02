Воздушную тревогу объявили в восьми украинских регионах

Сирены воздушной тревоги включили в восьми украинских регионах. Это следует из официального ресурса по оповещению населения.

По данным онлайн-карты, тревогу объявили в Черкасской, Винницкой, Полтавской и Кировоградской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях страны.

При этом в Харьковской области сигнал включили с раннего утра субботы, в Винницкой — с 00:20 по московскому времени, в Кировоградской — с 00:06.

Вечером 1 июня стало известно о взрыве в Кропивницком Кировоградской области. Также в районе Днепровской ГЭС перекрыли движение автомобильного транспорта из-за взрывов в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.

Еще 30 мая за ночь прогремело два взрыва в Днепропетровске. В регионе гудела сирена воздушной тревоги.