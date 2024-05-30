Второй раз за ночь в Днепропетровске прогремели взрывы

«Общественное»: в Днепропетровске второй раз за ночь прогремели взрывы

Фото: Unsplash

В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги второй раз за ночь прогремели взрывы. Об этом в Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Днепре (официальное украинское название Днепропетровска — прим. ред.) слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Днепропетровске. В регионе гудит сирена воздушной тревоги. Также ракетную опасность объявили в шести областях Украины и подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее СМИ сообщили о взрывах в Одессе. В Одесской области также объявлена воздушная тревога.

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