Движение в районе ДнепроГЭС перекрыли на фоне взрывов в Запорожье

Патрульная полиция сообщила о перекрытии движения в районе ДнепроГЭС

Проезд в районе Днепровской гидроэлектростанции в подконтрольном Украине Запорожье временно перекрыли на фоне сообщений о взрывах в городе. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По его данным, патрульная полиция перекрыла движение через дамбу ДнепроГЭС. Подробностей не приводится.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале отметил, что фиксировались прилеты ракет по местам, которые украинские боевики используют для ведения боевых действий.

Ранее Минэнерго Украины сообщало о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в трех регионах страны, а также в подконтрольной ВСУ части ДНР и Запорожской области. Позже стало известно, что повреждения получили две тепловые электростанции.