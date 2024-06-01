Взрыв раздался в Кропивницком

«Общественное»: взрыв прогремел в Кропивницком

Фото: РИА «Новости»

В Кропивницком (Кировоградская область) произошел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Подробности авторы публикации не привели. В городе включали сигнал воздушной тревоги.

В районе Днепровской ГЭС перекрыли движение автотранспорта на фоне сообщений о взрывах в подконтрольном Украине Запорожье.

Взрывы там раздавались и накануне.

Прилеты ракет зафиксировали в местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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