Взрыв раздался в Кропивницком

В Кропивницком (Кировоградская область) произошел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
Подробности авторы публикации не привели. В городе включали сигнал воздушной тревоги.
В районе Днепровской ГЭС перекрыли движение автотранспорта на фоне сообщений о взрывах в подконтрольном Украине Запорожье.
Взрывы там раздавались и накануне.
Прилеты ракет зафиксировали в местах дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Прощание с Чилингаровым пройдет 4 июня в храме Христа Спасителя
Стала известна причина смерти Чилингарова
Град, ливень и радуга. Непогода обрушилась на Подмосковье после жары
Суд арестовал 18 человек по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»
Семилетняя девочка застряла на горке в московском аквапарке
За три минуты до старта. Первый пилотируемый запуск Starliner к МКС отложили
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте