Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Эти данные разместили на официальном ресурсе оповещения населения.

По информации онлайн-карты, сирены начали звучать во всех областях страны в 03:07 (совпадает с московским временем).

В ночь на 12 июня взрывы прогремели в Киеве. В регионе включили сигнал воздушной тревоги. Потом появились данные, что после взрывов на украинском военно-промышленном предприятии начался пожар. Огонь не могли потушить около суток, к ликвидации пламени привлекли 250 человек и 111 единиц техники.

Также 12 июня взрыв прозвучал в Кривом Роге Днепропетровской области. В городе включили воздушную тревогу.