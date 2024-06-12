Взрыв прогремел в Кривом Роге

«Страна.ua»: жители Кривого Рога услышали взрыв

Фото: РИА «Новости»

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.  Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В городе объявили воздушную тревогу. Подробности последствий взрыва не приводятся.

«О взрыве в Кривом Роге сообщают местные паблики. До того воздушные силы сообщали об угрозе ракетной атаки», — отметили журналисты.

Город известен в том числе тем, что в нем родился нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

В ночь на среду взрывы прогремели в столице Украины, а также в Сумах.

Кроме того, на территории всей Украины объявили воздушную тревогу.  Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены включили в 03:29 по московскому времени во всех регионах.

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