Взрыв прогремел в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В городе объявили воздушную тревогу. Подробности последствий взрыва не приводятся.

«О взрыве в Кривом Роге сообщают местные паблики. До того воздушные силы сообщали об угрозе ракетной атаки», — отметили журналисты.

Город известен в том числе тем, что в нем родился нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

В ночь на среду взрывы прогремели в столице Украины, а также в Сумах.

Кроме того, на территории всей Украины объявили воздушную тревогу. Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены включили в 03:29 по московскому времени во всех регионах.