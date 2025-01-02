ВОЗ осудила атаку ВСУ на больницу в Алешках в Херсонской области

Всемирная организация здравоохранения осудила атаку ВСУ на центральную больницу города Алешки в Херсонской области. Атака произошла 30 декабря с использованием беспилотника, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«ВОЗ самым решительным образом осуждает все нападения на систему здравоохранения, где бы они ни происходили», — отметили в заявлении.

Жертвой атаки ВСУ стал заместитель главного врача Василий Борисов. Также осколочные ранения получил главный врач Владимир Харлан.

В ВОЗ отметили, что расследуют атаки на учреждения здравоохранения во всем мире с помощью системы онлайн-наблюдения. Представитель организации призвал сообщать о подобных случаях через данный механизм.

Вооруженные силы Украины 30 декабря дважды ударили по зданию Алешкинской центральной районной больницы в Херсонской области. Дрон направили в кабинет главного врача, который получил осколочные ранения. Жертвой атаки стал его заместитель. Позже ВСУ атаковали машину скорой помощи