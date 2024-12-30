Замглавврача больницы в Алешках погиб после атаки ВСУ

Украинские националисты нанесли удар дроном по зданию Алешкинской центральной районной больницы в Херсонской области, погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Борисов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. В результате Борисов погиб, а главный врач Владимир Харлан получил тяжелые осколочные ранения.

«Это невосполнимая утрата для семьи, коллег и всего медицинского сообщества региона. Искренние слова соболезнования семье Василия Ивановича», — написал Сальдо.

Губернатор Херсонской области добавил, что украинские паблики никогда не напишут о налете беспилотников на больницу, потому что они закрывают глаза на кровавые действия своих военных.

«А их хозяева плетут басни про какие-то мирные переговоры и делают вид, что этого не происходит», — добавил Сальдо.

Главный врач больницы в Алешках Владимир Харлан не в первый раз стал целью украинских боевиков. В конце сентября прошлого года в результате теракта погибла жена медика. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Он пояснил, что взрыв прогремел около дома главного врача. В результате ранения получили Харлан и его водитель. Супруга врача погибла от полученных травм.