Украинские боевики повторно ударили по больнице Алешек после гибели врача
ВСУ ударили по больнице Алешек и сожгли школу в Новой Каховке
Больница в Алешках после атаки беспилотника в минувший понедельник, 30 декабря, при которой ранения получил главный врач Владимир Харлан и погиб его заместитель, пережила второй удар со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Он уточнил, что повторный обстрел медицинского учреждения боевики нанесли во время эвакуации Харлана. Под удар попало не только здание больницы, но и машина скорой помощи, на которой вывозили раненого медика. Удар по автомобилю врачей пресекли российские военные.
«Харлана благополучно доставили в больницу другого региона, его жизни ничто не угрожает», — заявил Алексеенко.
Председатель правительства Херсонской области добавил, что украинские боевики все же добились своего и уничтожили машину скорой помощи, когда она приехала обратно во время ночного обстрела. В это же время ВСУ нанесли удар по школе № 2 в Новой Каховке. В пустующем здании возник сильный пожар.
«Эти атаки врага лишь чудом не принесли новых жертв. И это главное. Машину скорой заменим, школы восстановим. Героические медики Алешек продолжат помогать людям, несмотря ни на что», — сказал глава правительства региона.
Украинский беспилотник атаковал здание Алешкинской центральной районной больницы в минувший понедельник, 30 декабря. Дрон залетел в кабинет главного врача Владимира Харлана, который получил осколочные ранения. На месте погиб его заместитель Василий Борисов.
ВСУ не в первый раз пытались ликвидировать главного врача больницы в Алешках. В сентябре прошлого года он получил ранения во время теракта, при котором погибла его жена. Тогда боевики заложили взрывное устройство около дома Харлана.