Украинские боевики повторно ударили по больнице Алешек после гибели врача

ВСУ ударили по больнице Алешек и сожгли школу в Новой Каховке

Больница в Алешках после атаки беспилотника в минувший понедельник, 30 декабря, при которой ранения получил главный врач Владимир Харлан и погиб его заместитель, пережила второй удар со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко .

Он уточнил, что повторный обстрел медицинского учреждения боевики нанесли во время эвакуации Харлана. Под удар попало не только здание больницы, но и машина скорой помощи, на которой вывозили раненого медика. Удар по автомобилю врачей пресекли российские военные.

«Харлана благополучно доставили в больницу другого региона, его жизни ничто не угрожает», — заявил Алексеенко.

Председатель правительства Херсонской области добавил, что украинские боевики все же добились своего и уничтожили машину скорой помощи, когда она приехала обратно во время ночного обстрела. В это же время ВСУ нанесли удар по школе № 2 в Новой Каховке. В пустующем здании возник сильный пожар.

«Эти атаки врага лишь чудом не принесли новых жертв. И это главное. Машину скорой заменим, школы восстановим. Героические медики Алешек продолжат помогать людям, несмотря ни на что», — сказал глава правительства региона.

Украинский беспилотник атаковал здание Алешкинской центральной районной больницы в минувший понедельник, 30 декабря. Дрон залетел в кабинет главного врача Владимира Харлана, который получил осколочные ранения. На месте погиб его заместитель Василий Борисов.

ВСУ не в первый раз пытались ликвидировать главного врача больницы в Алешках. В сентябре прошлого года он получил ранения во время теракта, при котором погибла его жена. Тогда боевики заложили взрывное устройство около дома Харлана.