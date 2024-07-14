Мир должен благодарить российского лидера Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокации США. Такое заявление сделал бизнесмен Megaupload Ким Дотком в соцсети X .

«Они — разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США. У России и Китая мудрые лидеры. Вот почему мы все еще живы», — заявил он.

Дотком понадеялся, что мир сможет «дожить без ядерной войны» до ноября. Таким образом бизнесмен намекнул на предстоящие выборы президента США. Главными кандидатами на пост остаются нынешний лидер Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп. На последнего накануне совершили покушение.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу оперативно реагировать на провокации США. Министр поговорил по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остином и указал на риск дальнейшей эскалации обстановки из-за поставок западного оружия ВСУ.