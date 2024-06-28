Белоусов поручил Генштабу оперативно реагировать на провокации США

Минобороны: Белоусов поручил принять меры против провокаций беспилотников США

Фото: РИА «Новости»

Американские беспилотники стали чаще летать над акваторией Черного моря и проводить разведку для ВСУ. Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу принять меры оперативного реагирования на эти провокации, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

В МО подчеркнули, что США и государства альянса все больше вовлекаются в украинский конфликт. Американские военные передают ВСУ разведданные и координаты для ударов высокоточным оружием, которое поставил Запад.

Полеты дронов США также «повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве» с летательными аппаратами ВКС России. В пресс-службе добавили, что из-за этого растет риск прямой конфронтации с Североатлантическим альянсом.

«Ответственность за это будут нести страны НАТО», — отметили в ведомстве.

Ранее Белоусов провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Глава Минобороны указал в беседе на риск дальнейшей эскалации обстановки из-за поставок западного оружия ВСУ.

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