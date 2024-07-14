Попавшую в Трампа пулю сфотографировали во время полета

Фотограф NYT сфотографировал Трампа во время пролета пули у его головы

Фотограф сделал фотографию, на которую, предположительно, попала летящая в экс-президента США Дональда Трампа пуля на митинге в штате Пенсильвания. Об этом сообщила газета New York Times .

Сотрудник издания запечатлел, как пуля пролетела мимо головы политика. Бывший сотрудник ФБР Майкл Харриган изучил фото и заключил, что на изображении, скорее всего, действительно можно увидеть путь пролета пули.

«Вполне вероятно, что показано вытеснение воздуха пулей», — подчеркнул специалист.

Покушение на республиканца произошло в городе Батлер. Злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону Трампа, одна из пуль задела ухо политика. Из-за стрельбы погиб один из участников митинга, еще двое получили тяжелые ранения.

По данным ФБР, огонь открыл американец Томас Мэтью Крукс. Мужчина вооружился винтовкой и забрался на крышу промышленного здания рядом со сценой. Перед покушением он оставил видеообращение, в котором рассказал, что ненавидит Трампа.